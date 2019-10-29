بايل مرشح للرحيل عن ريال مدريد في يناير

عادت شائعات رحيل غاريث بايل عن ريال مدريد مرة أخرى، بعد توتر العلاقة بينه وبين المدرب زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة مجدداً، رغم حصوله على فرص أكبر هذا الموسم.

وكان المدرب الفرنسي قد حاول إرغام الويلزي على مغادرة سانتياغو بيرنابيو خلال الصيف، لكن عدم وصول عرضٍ مغرٍ ومرضٍ لطموحاته الحالية شجعه على البقاء حتى إشعار آخر.

وبعد تصريحاته بأنه لا يستمتع بكرة القدم مثل السابق، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الملكي يفكر في محاولة بيع بايل مرة أخرى خلال سوق الانتقالات الشتوي من أجل ضم بديل له في أسرع وقت.