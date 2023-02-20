برشلونة بصدد تجديد عقد تشافي

البوابة - أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى رغبة إدارة نادي برشلونة بتجديد عقد المدير الفني تشافي هيرنانديز بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق الأول هذا الموسم.

واقتنص البارسا كأس السوبر الإسباني، كما أنه يعتلي صدارة الدوري المحلي بفارق 8 نقاط عن مطارده وغريمه ريال مدريد في طريقه للظفر باللقب للمرة الأولى في آخر 4 أعوام.

لكن النتائج على المستوى القاري لم تكن على قدر التوقعات بعد الخروج المبكر من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، واستكمال المغامرة في بطولة الدوري الأوروبي التي ينتظره فيها تحدٍ صعب أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور خروج المغلوب.

وانتهت مواجهة الذهاب بين العملاقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو، بانتظار معركة الإياب التي سيحتضنها ملعب أولد ترافورد يوم الخميس المقبل.

إدارة برشلونة تراهن على تشافي لاسترجاع أمجاد النادي

ويرغب القائمون على النادي الكتالوني في تمديد عقد المدرب البالغ من العمر 43 عاماً لفترة أطول، علماً بأن الاتفاق الحالي بين الطرفين سيصل إلى نهايته في صيف عام 2024.

وتراهن الإدارة على نجم خط الوسط السابق وقدرته على إعادة الفريق الأول إلى ما كان عليه في السابق.

يذكر أن برشلونة خاض تحت إشراف تشافي 71 مباراة حقق الفوز في 45 مباراة منها، وتعادل في 14، فيما خسر 12 مواجهة.