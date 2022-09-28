برشلونة تؤكد نجاح عملية أراوخو الجراحية ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة نجاح العملية الجراحية التي خضع لها اليوم المدافع الأرورغوياني رونالد أراوخو ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في الوتر العلوي للقدم اليمنى خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام إيران وديًا.

ولم يكن أراوخو موافقًا في البداية على اللجوء لخيار الجراحة، خاصة وأن كأس العالم 2022 على الأبواب واللاعب كان يريد أن يكون ضمن الأسماء المشاركة في تشكيلة منتخب الأورواغواي في المونديال.

رونالد أراوخو (المصدر: أ ف ب)

برشلونة تعلن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها أراوخو

أعلن النادي الكتالوني يوم أمس أنه بعد تقييم الإصابة التي تعرض لها مدافعها الشاب، فكان لا بد من اللجوء لخيار العملية الجراحية من أجل الحفاظ على مستقبل اللاعب.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر"، فإن برشلونة أكدت نجاح العملية الجراحية التي خضع لها أراوخو اليوم في فنلندا.

وعن المدة التي سيغيبها أراوخو، أوضحت البارسا أن اللاعب سيخضع لفترة راحة خلال الأسابيع المقبلة، وموعد عودته إلى الملاعب يعتمد سرعة تعافيه بعد العملية، ولا يوجد حتى هذه اللحظة موعد محدد.

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