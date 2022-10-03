برشلونة تعود إلى صدارة الدوري الإسباني بعد 833 يومًا

تمكن نادي برشلونة من التربع على عرش صدارة الدوري الإسباني، وذلك بعد تعثر ريال مدريد يوم أمس أمام أوساسونا وانتهاء المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1 في السانتياغو برنابيو.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينفرد بها البارسا في صدارة الليغا الإسبانية منذ 833 يومًا، أو بطريقة أوضح يمكن القول أن برشلونة تتصدر للمرة الأولى منذ حزيران عام 2020.

تشافي هيرنانديز (المصدر: أ ف ب)

برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بعد 833 يومًا

رغم أن برشلونة وريال مدريد متعادلان بنفس عدد النقاط في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بعد مرور 7 جولات، إلّا أن تصدر البارسا جاء بسبب فارق الأهداف، حيث أن برشلونة سجل 19 هدفًا هذا الموسم حتى الآن واستقبلت شباكه هدف واحد فقط، في حين أن الملكي سجل 18 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ولولا إضاعة كريم بنزيما يوم أمس لركلة الجزاء أمام أوساسونا، لكان مدريد منفردًا بالصدارة الآن ومحافظًا على سلسلة الانتصارات التي بدأها مع أول مباراة ولكنها توقفت أمس بالتعادل أمام أوساسونا.

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