برشلونة تناقش هذه الخيارات لإعادة ميسي إلى الكامب نو

تدور النقاشات خلال الفترة الأخيرة في نادي برشلونة حول وضع خطة واضحة تهدف إلى إعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الكامب نو الصيف المقبل من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة الماركا الإسبانية، فإن رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا طرح عدة احتمالات وخيارات من شأنها إصلاح العلاقة بين البلوغرانا والبرغوث الأرجنتيني ميسي.

ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)

لابورتا يطرح هذه الحلول لإعادة ميسي إلى برشلونة

بحسب ما تناقلته التقارير والصحف الإسبانية، فإن الخيار الأول الذي وضع على طاولة النقاش من قبل لابورتا بخصوص إعادة ميسي إلى الكامب نو أو على الأقل إيجاد خاتمة أفضل من الطريقة التي خرج بها من النادي، هو أن ينظم البارسا حفل تكريم للاعب ولكل ما قدمه للنادي خلال السنوات التي تواجد فيها معهم، وهذا الخيار سيتضمن أيضًا تنصيب ميسي سفيرًا عالميًا للبارسا.

أما الخيار الآخر، والذي قد يكون معقد قليلًا، هو أن يعود ميسي إلى الكامب نو كلاعب من جديد، حيث أن تشافي يود ذلك حقًا رغم أن هذا الخيار قد تكون له تبعات اقتصادية متنوعة.

بشكل عام، العلاقة بين لابورتا وميسي جيدة حاليًا، رغم الطريقة التي غادر فيها النجم الأرجنتيني من النادي، وبحسب بعض المصادر فقد كان هناك تواصل على الهاتف بين الطرفين.

يشار إلى أن الليو لم يخرج أبدًا في أي مناسبة مؤكدًا أنه قد لغى فكرة العودة إلى برشلونة، حيث لا يزال يعتبر النادي منزله، وحتى الآن لم يعرض بيته في برشلونة للبيع ويزور المكان بين الحين والآخر.

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