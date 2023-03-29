برشلونة على اتصال مع أوباميانغ للعودة إلى كامب نو

البوابة – تؤكد التقارير الرياضية أن مهاجم نادي تشيلسي بيير إيمريك أوباميانغ قد يجد نفسه في طريق العودة إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الصيف.

وكان المهاجم الغابوني قد انتقل إلى البارسا في يناير 2022 الماضي في صفقة مجانية قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي، حيث قدم أداءً مميزًا خلال 6 شهور قضاها في القلعة الكتالونية، إلّا أنه رحل بعد تعاقد الفريق مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة على تواصل مع أوباميانغ لترتيب إجراءات العودة إلى الكامب نو

بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البلوغرانا حريص على استعادة أوبا إلى قائمة الفريق، خاصة وأنه سيعزز خيارات تشافي هيرنانديز في خط الهجوم وسيمنح ليفاندوفكسي الراحة من خلال المداورة.

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أضف إلى ذلك أن أوباميانغ لم يعد ضمن خطط مدرب نادي تشيلسي الحالي غراهام بوتر، حيث أن لم يظهر في كثير من المباريات مع البلوز، وبالتالي فإن رحيله إلى البارسا لن يكون مشكلة بالنسبة للبلوز.