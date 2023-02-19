برشلونة في مهمة لتأكيد هيمنته في الدوري الإسباني اليوم أمام قادش

يستقبل نادي برشلونة اليوم نظيره نادي قادش صاحب المركز 16 في الدوري الإسباني على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إطار منافسات الأسبوع 22 من الليغا لموسم 2022-2023.

ويتطلع البارسا بقيادة المايسترو تشافي هيرنانديز إلى تحقيق الفوز أمام قادش هذا المساء لتأكيد الأحقية في الصدارة، أيضًا لتوسيع الفارق في النقاط مع المنافس والملاحق المباشر في الدوري نادي ريال مدريد.

على صعيد آخر، يسعى نادي قادش أن يخرج اليوم من لقائه مع البلوغرانا ولو بنقطة، على أمل تعزيز فرصه بالبقاء ضمن المنافسة في الدرجة الأولى وتفادي الهبوط.

توقيت مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق خليل البلوشي.

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ونستعرض لكم فيما يلي توقيت مباراة برشلونة ضد قادش في الجولة 22 في مختلف الدول العربية: