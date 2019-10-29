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برشلونة مهتم بضم لاوتارو مارتينيز

منشور تشرين الأوّل / أكتوبر 29th, 2019
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

بدأ برشلونة بالتخطيط للمرحلة القادمة من سوق الانتقالات، بعد أن حدد أولوياته طبقاً لرؤية المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ويرى المدير الفني أن مركز المهاجم من أهم المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في تشكيل البارسا نظراً لعدم وجود بديل للويس سواريز الذي هبط مستواه بعض الشيء.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بأن برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز المتألق مع إنتر، ويسعى للتحرك لضمه خلال الفترة القادمة بعد ظهوره بمستويات جيدة منذ تعيين المدرب أنتونيو كونتي.

وكان الدولي الأرجنتيني قد قدم أداءاً جيداً للغاية في بطولة كوبا أميركا الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين بات جزءاً من حسابات برشلونة تمهيداً للانقضاض عليه مستقبلاً.

Via SyndiGate.info


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