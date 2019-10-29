برشلونة مهتم بضم لاوتارو مارتينيز

بدأ برشلونة بالتخطيط للمرحلة القادمة من سوق الانتقالات، بعد أن حدد أولوياته طبقاً لرؤية المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ويرى المدير الفني أن مركز المهاجم من أهم المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في تشكيل البارسا نظراً لعدم وجود بديل للويس سواريز الذي هبط مستواه بعض الشيء.