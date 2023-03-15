برشلونة وأتلتيكو مدريد يتابعان لاعب فنربخشة التركي أردا جولر

البوابة – جذبت الموهبة الشابة في صفوف نادي فنربخشة التركي اللاعب ابن الـ18 عامًا أردا جولر اهتمام نادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد اللذان يتابعانه عن كثب في الآونة الأخيرة.

ويسعى البارسا تحديدًا لتعزيز الناحية الهجومية في الفريق، خاصة في ظل عدم تواجد بديل للبولندي ليفاندوفكسي، بالإضافة إلى الإصابات وضعف مستوى بعض اللاعبين مثل أنسو فاتي الذي يخطط النادي لإعارته أو بيعه نهاية الموسم.

برشلونة وأتلتيكو مدريد يراقبان الموهبة الشابة في نادي فنربخشة التركي

بحسب التقارير، فإن كشافة البارسا والأتليتي تتابع اللاعب التركي الشاب أردا جولر، والذي قام نادي فنربخشة بشرائه بمبلغ 7 آلاف يورو فقط، حيث كتبت صحيفة فاناتك" التركية وقتها عن اللاعب: "لاعب كهذا لا يأتي سوى مرة كل 100 عام".

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يشار إلى أن أردا جولر شارك مع فنربخشة في موسم 22-23 حتى الآن في 20 مباراة في كافة المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، وشارك في صناعة هدفين مع الفريق، وحاليًا قيمته السوقية 11 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفر ماركت".