برشلونة وتشيلسي يتوصلان لاتفاق في صفقة أوباميانغ مقابل ألونسو

دائمًا ما تكون نهاية الميركاتو وسوق الانتقالات في الصيف تحمل في طياتها المفاجآت وتحسم فيها الأمور العالقة، وأحدث هذه الأمور هي توصل برشلونة وتشيلسي لاتفاق في صفقة أوباميانغ مقابل ماركوس ألونسو.

والجميع يعلم أن برشلونة أبدى اهتمامه الفترة الماضية بخدمات الظهير الأيسر لنادي تشيلسي ماركوس ألونسو، في المقابل أعرب تشيلسي أيضًا أنه مهتم بخدمات مهاجم برشلونة أوباميانغ، والأخبار الجيدة هي أن كلا الفريقين توصلا لاتفاق يخدم جميع الأطراف.

🚨 Chelsea and Barcelona have now reached an agreement in principle for Pierre Aubameyang! €14m fee plus Marcos Alonso to Barça included — now finalizing details. 🔵 #CFC



Aubameyang is expected to fly to London in the upcoming hours, once details are resolved. pic.twitter.com/ehCYYpfcgF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

أوباميانغ إلى تشيلسي وماركوس ألونسو إلى برشلونة

كشف خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن تشيلسي توصل لاتفاق بشكل كامل مع أوباميانغ للتعاقد معه لمدة موسمين مع توفر خيار التمديد لموسم إضافي، وكان قد تم الاتفاق على هذه التفاصيل بين الطرفين منذ أسبوعين ولكن الآن أصبح الأمر رسميًا.

وأضاف رومانو أن الاتفاق بين تشيلسي وبرشلونة يقوم على انتقال أوباميانغ إلى البلوز مقابل 14 مليون يورو بالإضافة إلى انتقال ماركوس ألونسو إلى البارسا.

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن يغادر أوباميانغ بالطائرة المتجهة إلى لندن لاستكمال باقي التفاصيل المتعلقة بعقده الجديد مع تشيلسي مثل الفحوصات الطبية وغيرها.

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