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برشلونة وتشيلسي يتوصلان لاتفاق في صفقة أوباميانغ مقابل ألونسو

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 12:19
أوباميانغ (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's Gabonese midfielder Pierre-Emerick Aubameyang gestures before the start of the friendly football match between FC Barcelona and Manchester City, at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 24, 2022. (Photo by Josep LAGO / AFP)

دائمًا ما تكون نهاية الميركاتو وسوق الانتقالات في الصيف تحمل في طياتها المفاجآت وتحسم فيها الأمور العالقة، وأحدث هذه الأمور هي توصل برشلونة وتشيلسي لاتفاق في صفقة أوباميانغ مقابل ماركوس ألونسو. 

والجميع يعلم أن برشلونة أبدى اهتمامه الفترة الماضية بخدمات الظهير الأيسر لنادي تشيلسي ماركوس ألونسو، في المقابل أعرب تشيلسي أيضًا أنه مهتم بخدمات مهاجم برشلونة أوباميانغ، والأخبار الجيدة هي أن كلا الفريقين توصلا لاتفاق يخدم جميع الأطراف.

أوباميانغ إلى تشيلسي وماركوس ألونسو إلى برشلونة

كشف خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن تشيلسي توصل لاتفاق بشكل كامل مع أوباميانغ للتعاقد معه لمدة موسمين مع توفر خيار التمديد لموسم إضافي، وكان قد تم الاتفاق على هذه التفاصيل بين الطرفين منذ أسبوعين ولكن الآن أصبح الأمر رسميًا. 

وأضاف رومانو أن الاتفاق بين تشيلسي وبرشلونة يقوم على انتقال أوباميانغ إلى البلوز مقابل 14 مليون يورو بالإضافة إلى انتقال ماركوس ألونسو إلى البارسا. 

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن يغادر أوباميانغ بالطائرة المتجهة إلى لندن لاستكمال باقي التفاصيل المتعلقة بعقده الجديد مع تشيلسي مثل الفحوصات الطبية وغيرها.

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