برشلونة يؤكد جاهزية ديمبيلي لكلاسيكو كأس ملك إسبانيا

عثمان ديمبيلي

أعلن برشلونة رسميا أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تعافى من إصابة الكاحل التي ألمت به مؤخراً، وأنه بات جاهزاً للمشاركة في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة أمام إشبيلية الأسبوع الماضي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

وسارت التوقعات في جهة ابتعاده عن المشاركة في مباراة الأربعاء أمام ريال مدريد، لكن برشلونة أعلن صباح الاثنين أن ديمبيلي تعافى من الإصابة، كما شارك مع الفريق في التدريبات الصباحية.

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وسيكون النجم الشاب متاحاً للمدرب إيرنيستو فالفيردي من أجل ضمه للقائمة النهائية التي ستواجه ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة سيلاقي غريمه الأزلي في 3 مواجهات خلال أقل من شهر، وذلك في إطار مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي كأس الملك ومباراة العودة في الدوري الإسباني.