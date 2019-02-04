سولاري: ريال مدريد يقاتل على جميع الألقاب

سانتياغو سولاري

أبدى سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد سعادته بفوز فريقه على ألافيس 3-0 ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقال الأرجنتيني عقب المباراة: "سنقاتل على كل شيء دائماً حتى النهاية، وحين أقول للنهاية أقولها وأنا أعني نهاية الموسم".

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وأوضح: "الموسم يستمر طوال الوقت بلا توقف، وصلنا إلى أقصى مراحل متاحة حتى الآن في البطولات الثلاث، كل مباراة تعتبر مواجهة جديدة وأحاول اختيار الأفضل من أجل تحقيق الفوز".

وعن مشاركة فينيسيوس جونيور في لقاء كلاسيكو ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء القادم على ملعب كامب ناو، قال سولاري: "قدم مباراة رائعة ونال التصفيق في سانتياغو بيرنابيو، نحن سعداء بوصوله وتطوره".