برشلونة يتراجع عن التعاقد مع يوفيتش

لوكا يوفيتش

يبدو أن مفاوضات برشلونة من أجل ضم لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت قد اتخذت منعطفاً جديداً وفقاً لتقارير صحفية إسبانية.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية في تقرير لها أن النادي الكتالوني قرر التراجع عن التعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، بسبب تصرفات وكيله، حيث أصبح التفاوض مع النجم الصربي مثل المزاد العلني.



وارتفعت قيمة اللاعب السوقية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بعدما أصبح في بؤرة إهتمام كبار أوروبا، وهو ما يثير غضب إدارة البلوغرانا بحسب الصحيفة الإسبانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تبحث عن وسيلة تفاوض أفضل من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بعيداً عن المزايدات التي قد تصل بسعر يوفيتش إلى معدلات فلكية.

وأضافت أن وكيل يوفيتش قد زار ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، وهو ما يعقد عملية إتمام الصفقة بالنسبة للبلوغرانا، ولكن تراهن إدارة النادي الكتالوني على رغبة اللاعب التي قد تحسم الأمر في النهاية.

هذا ويعد يوفيتش الخيار الهجومي الأول بالنسبة لإدارة برشلونة من أجل تعويض لويس سواريز، وسجل المهاجم الصربي 16 هدفاً في البوندسليغا هذا الموسم، إضافة إلى 7 أهداف في الدوري الأوروبي.