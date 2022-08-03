برشلونة يتفاوض مع ممفيس ديباي للرحيل عن النادي

على ما يبدو أن اللاعب الهولندي ممفيس ديباي باتت أيامه معدودة في نادي برشلونة الإسباني، خاصة بعد أن عزز النادي الخطوط الأمامية بصفقات من العيار الثقيل مثل النجم البولندي ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا إلى جانب تجديد عقد ديمبلي.

ومن الواضح أن مدرب النادي الكتالوني تشافي هيرنانديز لا يفضل الاعتماد على خدمات ديباي هذا الموسم، خاصة بعد قدوم ليفاندوفسكي، كما أنه تم الحديث سابقًا أن رقم 9 الذي يرتديه ديباي أن ينتقل للنجم البولندي، حيث أن ذلك أفضل من ناحية تسويقية.

ممفيس ديباي (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي للرحيل عن النادي

في هذا الصدد، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اليوم من خلال صفحته على موقع تويتر أن برشلونة يجري مفاوضات حاليًا مع وكلاء ديباي للوصول إلى اتفاقية لرحيل اللاعب مجانًا، كما أشار رومانو أن ديباي سيقبل أن يغادر برشلونة فقط في حال وجد الخيار الذي يناسب تطلعاته المستقبلية ومسيرته الكروية، بمعنى آخر ممفيس ديباي لن يرحل إلّا إذا تلقى عروض من الأندية الكبرى.

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