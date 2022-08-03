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برشلونة يتفاوض مع ممفيس ديباي للرحيل عن النادي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 03 آب / أغسطس 2022 - 01:56
ممفيس ديباي (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's Dutch forward Memphis Depay runs during the UEFA Europa League round of 16 first leg football match between FC Barcelona and Galatasaray at the Camp Nou stadium in Barcelona on March 10, 2022. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

على ما يبدو أن اللاعب الهولندي ممفيس ديباي باتت أيامه معدودة في نادي برشلونة الإسباني، خاصة بعد أن عزز النادي الخطوط الأمامية بصفقات من العيار الثقيل مثل النجم البولندي ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا إلى جانب تجديد عقد ديمبلي.

ومن الواضح أن مدرب النادي الكتالوني تشافي هيرنانديز لا يفضل الاعتماد على خدمات ديباي هذا الموسم، خاصة بعد قدوم ليفاندوفسكي، كما أنه تم الحديث سابقًا أن رقم 9 الذي يرتديه ديباي أن ينتقل للنجم البولندي، حيث أن ذلك أفضل من ناحية تسويقية.

ممفيس ديباي (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)
ممفيس ديباي (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي للرحيل عن النادي

في هذا الصدد، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اليوم من خلال صفحته على موقع تويتر أن برشلونة يجري مفاوضات حاليًا مع وكلاء ديباي للوصول إلى اتفاقية لرحيل اللاعب مجانًا، كما أشار رومانو أن ديباي سيقبل أن يغادر برشلونة فقط في حال وجد الخيار الذي يناسب تطلعاته المستقبلية ومسيرته الكروية، بمعنى آخر ممفيس ديباي لن يرحل إلّا إذا تلقى عروض من الأندية الكبرى.

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كلمات دالة:برشلونةممفيس ديباي

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