ريناتو سانشيز إلى نادي باريس سان جيرمان

لا تزال المفاجآت تتواصل في سوق الانتقالات الحالي وآخرها صفقة ريناتو سانشيز ، حيث مع اقتراب بدء الدوريات الأوربية تتسارع الأندية لإغلاق الصفقات المهمة وضم الأسماء البارزة التي من شأنها تدعيم صفوف الفريق في جميع المنافسات.

وبحسب آخر الأخبار، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين عن تفاصيل صفقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجديدة لضم اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز والذي يلعب حاليًا مع نادي ليل الفرنسي.

Paris Saint-Germain are closing on Renato Sanches deal as negotiations with Lille are set to be completed. Fee will be around €15m, personal terms already agreed on a long-term contract. 🚨🔵🔴 #PSG



There are still details to be agreed but PSG feel Renato's "finally close". pic.twitter.com/M0wkoYycya — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022

ريناتو سانشيز إلى باريس سان جيرمان

وقال رومانو أن باريس سان جيرمان تقريبًا أنهى المفاوضات مع نادي ليل الفرنسي لضم ريناتو سانشيز ، ومن المتوقع أن تكون قيمة الصفقة 15 مليون يورو، وعقد اللاعب سيكون لمدة طويلة، ولا يزال هناك المزيد من التفاصيل، ولكن باريس سان جيرمان لا يزال في انتظار الموافقة النهائية من اللاعب البرتغالي.

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