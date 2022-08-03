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ريناتو سانشيز إلى نادي باريس سان جيرمان

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 03 آب / أغسطس 2022 - 10:18
ريناتو سانشيز (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)
ريناتو سانشيز (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

لا تزال المفاجآت تتواصل في سوق الانتقالات الحالي وآخرها صفقة ريناتو سانشيز ، حيث مع اقتراب بدء الدوريات الأوربية تتسارع الأندية لإغلاق الصفقات المهمة وضم الأسماء البارزة التي من شأنها تدعيم صفوف الفريق في جميع المنافسات. 

وبحسب آخر الأخبار، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين عن تفاصيل صفقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجديدة لضم اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز والذي يلعب حاليًا مع نادي ليل الفرنسي.

ريناتو سانشيز إلى باريس سان جيرمان

وقال رومانو أن باريس سان جيرمان تقريبًا أنهى المفاوضات مع نادي ليل الفرنسي لضم ريناتو سانشيز ، ومن المتوقع أن تكون قيمة الصفقة 15 مليون يورو، وعقد اللاعب سيكون لمدة طويلة، ولا يزال هناك المزيد من التفاصيل، ولكن باريس سان جيرمان لا يزال في انتظار الموافقة النهائية من اللاعب البرتغالي.

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كلمات دالة:ريناتو سانشيزباريس سان جيرماننادي ليل الفرنسي

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