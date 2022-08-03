كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون

قرر إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن يكون كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن رونالدو شارك مع اليونايتد في المواجهة الودية ضد النادي الإسباني رايو فايكانو، حيث لعب 45 دقيقة فقط، ليتم استبداله من قبل المدرب، ومن ثم أثار الجدل بعد مغاردته أرض الملعب قبل انتهاء المباراة.

كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء

بحسب ما كشفته التقارير الصحفية، قرر إريك تن هاغ أن يجلس رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة يونايتد الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون، حيث أن المدرب الهولندي لم يكن راضيًا عن تصرف رونالدو الأخير.

من ناحية أخرى، بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فإن الدون كريستيانو رونالدو لا يزال يريد الرحيل ولا يفضل أن يبدأ الموسم مع الشياطين الحمر، وهناك بعض المعلومات غير المؤكدة حتى الآن حول احتمالية وصول اللاعب لاتفاق مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

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