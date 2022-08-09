برشلونة يتوصل لاتفاق مع السيتي لضم برناردو سيلفا

كشفت التقارير عن توصل برشلونة ومانشستر سيتي إلى اتفاق بخصوص اللاعب برناردو سيلفا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه برشلونة من أجل تسجيل تعاقداته الجديدة، لذلك قد يضطر النادي الآن إلى بيع دي يونغ لتغطية صفقة انتقال سيلفا.

ومن المتوقع أن تتم صفقة انتقال سيلفا إلى النادي الكتالوني بعد أن ينهي النادي موضوع تسجيل الصفقات الجديدة مثل جول كوندي ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

برناردو سيلفا إلى نادي برشلونة

وبحسب خبير الانتقالات جيرارد روميرو فإن البارسا وافقوا على دفع حوالي 67 مليون جنيه إسترليني لبرناردو، وسيكون خروج اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بمثابة ضربة كبيرة للسيتي بعد تسجيله 13 هدفًا في 50 مباراة الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن برناردو سيلفا يلعب بشكل عام في الخطوط الأمامية أكثر من دي يونغ، ومهاراته لا تختلف عن الهولندي كثيرًا، مما يشير إلى أن برشلونة قد يكون على وشك بيع الهولندي في أقرب وقت ممكن.

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