مانشستر يونايتد يتفاوض مع يوفنتوس لضم أدريان رابيو

حتى هذه اللحظة لم يعلن نادي مانشستر يونايتد عن أي صفقة مميزة خلال سوق الانتقالات الحالي، على الرغم من وجود العديد من الخطط والاستعدادات لبناء فريق ينافس على البطولات المحلية والأوروبية خاصة بعد قدوم المدرب الهولندي تين هاغ.

وبحسب آخر التقارير، يفكر النادي الإنجليزي حاليًا في تعزيز وسط الفريق من خلال التعاقد مع اللاعب الفرنسي أدريان رابيو الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

أدريان رابيو (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

صفقة انتقال أدريان رابيو إلى مانشستر يونايتد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن اليونايتد يعمل حاليًا على صفقة لضم اللاعب الفرنسي أدريان رابيو من نادي يوفنتوس الإيطالي، وتجري حاليًا المفاوضات بين النادي واللاعب نفسه ولم يتم الوصول إلى أي اتفاق يذكر، من ناحية أخرى لا يوجد أي معوقات بالنسبة للمفاوضات مع السيدة العجوز، حيث أن النادي الإيطالي أعلن سابقًا أنه لا يمانع بيع اللاعب.

الجدير بالذكر أن أدريان رابيو صاحب الـ27 عامًا، انتقل في عام 2019 في صفقة مجانية من نادي باريس جيرمان إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، ولعب في الدوري الإيطالي حتى الآن 94 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 4 أهداف فقط.

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