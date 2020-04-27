برشلونة يجدد اهتمامه بوسام بن يدر

أشارت تقارير في الإعلام الإسباني إلى عودة اهتمام برشلونة من جديد بالتعاقد مع نجم هجوم موناكو وسام بن يدر بعد أن كان هدفاً في يناير الماضي.

وتحدثت وسائل الإعلام في السوق الشتوي الماضي أن البارسا تحرك نحو مهاجم إشبيلية السابق، لكن ناديه الفرنسي لم يرحب بفكرة بيعه.

وأوضحت صحيفة "موندو" أن اهتمام برشلونة ببن يدر قد يتجدد هذا الصيف في إطار سعيه لتعزيز هجومه، ومستغلاً للأوضاع الراهنة التي ستترك أثراً على سوق الانتقالات.

وبنت الجريدة الإسبانية تكهناتها على أساس تقرير في جارتها "ليكيب" الفرنسية ذكر أن موناكو قد يبيع بن يدر بسبب الأوضاع الاقتصادية ولصعوبة تحمل راتبه الكبير.

وكان موناكو قد دفع 40 مليون يورو لضم رأس الحربة من إشبيلية الصيف الماضي، ورفض في الشتاء بيعه لبرشلونة بقيمة تقل عن المبلغ المدفوع، وفقاً للتقارير.

ورغم المستوى المتراجع لموناكو هذا الموسم، إلا أن بن يدر نجح في تسجيل 18 هدفاً في 26 مباراة ضمن الدوري الفرنسي.