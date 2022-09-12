برشلونة يجدد عقد لاعبه الشاب جافي..تفاصيل

ربما طالت الأحاديث والنقاشات منذ بداية العام حول تجديد عقد جافي مع برشلونة ، حيث ينتهي عقد لاعب الوسط الشاب مع النادي الكتالوني في يونيو 2023.

وفي الواقع، فإن اللاعب الإسباني الشاب جافي هو لاعب مثابر وتحسن كثيرًا في الآونة الأخيرة تحت قيادة المايسترو تشافي هيرنانديز، ودائمًا ما يظهر صاحب الـ18 عامًا كمية كبيرة من الشغف والحب للبارسا والشعار في كل مرة يشارك فيها مع النادي خلال المباريات.

برشلونة يحسم الأمر ويجدد عقد جافي

بحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن جافي يستعد في الوقت الحالي لتوقيع عقد جديد مع نادي برشلونة، وقريبًا سيتم الإعلان رسميًا عن الأمر.

ويضيف رومانو أنه بعد مفاوضات طويلة، تم أخيرًا التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف يهدف إلى تجديد عقد لاعب الوسط الشاب جافي مع البلوغرانا، وذكرت بعض المصادر أنه سيبقى في القلعة الكتالونية حتى 2027 ولكن هذا الأمر ليس مؤكدًا رسميًا حتى هذه اللحظة.

ويختتم الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أنه بحسب ما وصل إليه فإنه لا يوجد هناك قلق من الإشاعات التي تصدر من الأندية الأخرى بخصوص اللاعب، حيث أن البارسا اتخذ قرارًا نهائيًا في هذا الشأن ومسألة تجديد عقد جافي مجرد مسألة وقت.

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