برشلونة يجمد صفقة غريزمان

قرر جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، تجميد التعاقد مع أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي على الأقل، لأنه يدرك مدى تعقيد مثل هذه الصفقة ومخاطرها.

وأعلن الدولي الفرنسي مؤخراً عن رحيله عن أتلتيكو، حيث سيتقلص الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً، بداية من يوليو المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غريزمان لم يعد أولوية بالنسبة للنادي الكتالوني، في ظل وجود شكوك لدى بارتوميو نظراً لسعره الذي يعتبر عقبة كبيرة.

علاوة على ذلك، في حالة انتقاله إلى كامب ناو، سيتعين على البارسا تغطية راتب النجم الفرنسيب المتوقع أن يصل إلى حوالي 17 مليون يورو في الموسم الواحد.

في الوقت نفسه، فإن الطريقة التي رفض بها غريزمان برشلونة الموسم الماضي، تثير غضب لاعبي الفريق، بعدما كانوا سعداء باحتمال توقيعه.

ويدرك بارتوميو أن أعضاء مهمين في الفريق لم يعودوا مهتمين بتواجد غريزمان، وسيكون من الصعب على المشجعين أن يغفلوا القرار الذي اتخذه المهاجم في يونيو الماضي.

ويدرك رئيس برشلونة أن مجلس الإدارة بحاجة لعمل كبير، لتعزيز صورة غريزمان من جديد داخل النادي، إذا ما أرادوا التوقيع معه هذا الصيف، لذلك تم تجميد الصفقة في الوقت الحالي.