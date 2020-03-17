برشلونة يحدد طريقة لإعادة نيمار

لا يزال برشلونة مصراً على إعادة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى صفوفه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكاتالوني لن يضم البرازيلي باللجوء إلى المادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ ستكون الأولوية لإتمام الصفقة عبر التفاوض مع بطل فرنسا مباشرة.

وسعى بطل إسبانيا للتعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع النادي الباريسي، الذي تمسك بلاعبه من أجل محاولة إحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للوائح فيفا، فإن اللاعب الذي يتجاوز عمره 28 عاماً ومرت 3 مواسم على عقده مع ناديه دون تجديد، يمنح بنداً لفسخ عقده والانتقال إلى نادٍ جديد، مقابل دفع تعويض مادي يحدده الاتحاد الدولي بنفسه، بناء على راتبه وقيمة ضمه.

ويعتبر برشلونة أن هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر، إذ لن يعرف متى سيشارك نيمار مع الفريق ولا حتى القيمة التي يجب دفعها مقابل إتمام الصفقة.

بدوره، يجد سان جيرمان نفسه أمام ضغط البارسا للحصول على توقيع البرازيلي، فضلاً عن أن الأخير لديه الرغبة في العودة إلى فريقه السابق.