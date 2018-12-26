برشلونة يحدد موعد حسم مستقبل فالفيردي

إيرنيستو فالفيردي

منح برشلونة المدرب إيرنيستو فالفيردي مهلة قصيرة للكشف عن مستقبله مع الفريق سواء بالتمديد لعام إضافي أو الرحيل.

ويرتبط فالفيردي بعقد يمتد حتى يونيو 2019 وهناك بند يسمح له بالتمديد لموسم إضافي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة البارسا تحدثت مع المدير الفني قبل عطلة عيد الميلاد بشأن مستقبله.

وأوضحت أن الإدارة طلبت من فالفيردي التوصل لقرار نهائي حيال رغبته في الاستمرار مع نهاية فبراير القادم.

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ويرغب برشلونة بحسم ملف المدير الفني حتى يبحث عن بديل بحال رفض فالفيردي الاستمرار.

وكانت تقارير قد أكدت مراقبة النادي لروبرتو دي زيربي مدرب ساسوولو من أجل خلافة فالفيردي.

يذكر أن مدرب أتلتيك بلباو السابق قاد برشلونة للفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي حتى الآن.