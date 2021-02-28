برشلونة يحقق أرقاماً قياسية غائبة منذ حقبة غوارديولا

عادل برشلونة إحدى سلاسله الإيجابية السابقة، بفوزه على إشبيلية (2-0) السبت، ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وحقق البارسا الفوز في آخر 7 مباريات خاضها في البطولة خارج أرضه، ليعادل رابع أطول سلسلة انتصارات متتالية خارج كامب ناو، والتي حققها في أبريل 2012.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أفضل سلسلة انتصارات متتالية خارج الديار لبرشلونة في الليغا استمرت 12 مباراة وذلك في يناير 2011، تحت قيادة المدير الفني السابق بيب غوارديولا.

وجاءت ثاني أطول سلسلة انتصارات برصيد 10 مباريات متتالية في يناير 2013، بينما تشكلت الثالثة من 9 لقاءات في فبراير 2009.

وواصل نجم برشلونة ليونيل ميسي هوايته المفضلة بهز شباك المنافسين بعدما سجل هدفاً أمام إشبيلية.

وعزز ميسي بذلك صدارته لهدافي الدوري الإسباني، برصيد 19 هدفاً، ليبتعد بفارق 3 أهداف عن رفيق دربه، ومهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز.

ورفع ميسي عدد أهدافه في شباك إشبيلية إلى 30، وهو ضحيته المفضلة، وأكثر فرق الليغا التي هز شباكها.

وعززت ثنائية برشلونة أيضاً تفوقه في عقر دار منافسه الأندلسي ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الليغا، حيث لم يتمكن إشبيلية من الخروج بالنقاط الثلاث من ملعبه أمام برشلونة في آخر 6 أعوام، وتحديداً عندما انتصر 2-1 في مباراة الدور الأول لموسم 2015- 2016 في 3 أكتوبر 2015.