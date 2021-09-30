برشلونة يحلم بالتعاقد مع محمد صلاح

تحلم إدارة برشلونة بجلب الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول صيف العام القادم 2022 وفقاً لموقع "إل ناسيونال".

ويعاني البارسا من مصاعب مالية غير مسبوقة أدت للتخلي عن ليونيل ميسي وأنتوان غريزمان خلال الصيف.

كما تعرض الفريق لعدة خسائر مؤثرة أبرزها أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا حيث سقط بثلاثية نظيفة في كلتا المواجهتين.

في المقابل، تألق صلاح بشكلٍ لافت هذا الموسم مع الريدز وسجل له 8 أهداف حتى الآن في نفس العدد من المباريات.

ولم يوقع النجم المصري على عقد جديد مع ليفربول حتى الآن، علماً بأن عقده الحالي يمتد حتى صيف عام 2023.

ويتطلع البارسا لاستغلال أي فرصة سانحة وفقاً لـ "إل ناسيونال" من أجل الانقضاض على مهاجم روما وفيورنتينا وبازل السابق البالغ من العمر 29 عاماً.