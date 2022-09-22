برشلونة يختار خليفة سيرجيو بوسكيتس

يستعد برشلونة للتأقلم مع رحيل نجم وسطه المخضرم سيرجيو بوسكيتس الذي أشارت تقارير في الساعات الماضية إلى اقتراب رحيله عن ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

ومع تبقي أقل من 12 شهراً على العقد الذي يربط النجم الإسباني بالبارسا، والتكهنات التي ترجح مغادرته في صيف العام المقبل صوب الدوري الأميركي للمحترفين، بدأت إدارة النادي بحصر الخيارات بحثاً عن بديل مناسب.

بدروها، أكدت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا والمقربة من البلاوغرانا أن الأنظار باتت موجهة صوب خيارين.

من سيكون خليفة بوسكيتس في برشلونة؟

يتمثل الخيار الأول في الإسباني مارتن زوبيميندي نجم ريال سوسييداد والبالغ من العمر 23 عاماً.

ويرتبط اللاعب الشاب بناديه الباسكي حتى صيف عام 2025، علماً بأن قيمة تحريره من ارتباطه الحالي تصل لنحو 60 مليون يورو.

أما الخيار الثاني فهو البرتغالي روبن نيفيش (25 عاماً) لاعب خط وسط ولفرهامبتون الإنجليزي، والذي سينتهي عقده في يونيو من عام 2024، ويقدر سعره الحالي في سوق الانتقالات بحوالي 40 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".