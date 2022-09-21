بوسكيتس خارج برشلونة نهاية الموسم وهذه هي الوجهة القادمة

لكل بداية نهاية، وعادة ما تكون النهايات سعيدة في القصص والحكايات، ولكن بالنسبة لعشاق برشلونة فهي ليست كذلك، خاصة بعد إعلان كابتن الفريق سيرجيو بوسكيتس قراره بالرحيل عن القلعة الكتالونية نهاية هذا الموسم.

وبحسب ما كشفته التقارير الصحفية الإسبانية، فقد تكون الوجهة القادمة لنجم الوسط الإسباني هي الدوري الأمريكي، وحتى الآن نادي إنتر ميامي هو أبرز المرشحين للحصول على خدمات اللاعب.

سيرجيو بوسكيتس (المصدر: أ ف ب)

بوسكيتس يقرر الرحيل عن برشلونة والوجهة القادمة هي الدوري الأمريكي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على توتير تفاصيل قرار بوسكيتس بالرحيل عن البلوغرانا نهاية الموسم الحالي، حيث أكد رومانو أن الأندية في الدوري الأمريكي كانت تحاول التعاقد مع وسط برشلونة منذ صيف 2021، ولكن اللاعب فضل الوفاء بعقده مع النادي والذي ينتهي الصيف القادم.

ويضيف رومانو أن خيار الانتقال إلى الدوري الأمريكي بالنسبة لسيرجيو بوسكيتس هو خيار رئيسي حتى الآن، حيث يريد اللاعب أن يخوض تجربة وتحدٍ جديد في مكان آخر، وحاليًا نادي إنتر ميامي يفعل كل ما بوسعه ليظفر بخدمات نجم البارسا.

من ناحية أخرى، فإن برشلونة تحت قيادة الميايسترو تشافي هيرنانديز بدأت بالبحث عن بدائل للجندي المجهول في الوسط كما يطلق عليه جماهير البارسا، وأبرز البدائل حتى الآن مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد، وروبين نيفيز لاعب وولفرهابمتون.

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