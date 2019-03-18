برشلونة يخسر خدمات سواريز بداعي الإصابة

لويس سواريز

كشف برشلونة أن مهاجمه لويس سواريز سيغيب عن الملاعب 15 يوماً بداعي معاناته من التواء في الكاحل، أصيب به خلال المباراة التي فاز بها فريقه الأحد بنتيجة 4-1 على مستضيفه ريال بيتيس ضمن الدوري الإسباني.

وسيتخلف الدولي الأوزوغوياني بالتالي عن الانضمام لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الصين الودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "أثبتت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن لويس سواريز يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، سيغيب إثره لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً".

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وأكد البارسا أن سواريز سيخضع لمرحلة التعافي من الإصابة تحت إشراف الجهاز الطبي مما يعني أنه لن ينضم لمعسكر منتخب أوروغواي الذي سيخوض خلال فترة التوقف الدولي الحالية منافسات بطولة كأس الصين الودية.

ومن المتوقع أن يعود المهاجم لصفوف برشلونة خلال مباراة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول في 30 من الشهر الجاري.

وسيكون سواريز جاهزاً لخوض منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي يخوض برشلونة مباراته الأولى فيها في 10 أبريل المقبل أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.