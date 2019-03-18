دجيكو يفكر بالعودة إلى إنجلترا

دجيكو بقميص مانشستر سيتي

قال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن إيدين دجيكو في طريقه للرحيل عن صفوف روما نهاية الموسم الحالي، نظراً لرغبته الملحة في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت مصادر مقربة من الدولي البوسني عن وجود عرضين من جانب فريقي إيفرتون وويست هام يونايتد، لكن نجم مانشستر سيتي السابق يبدو أقرب إلى ويست هام نظراً للعلاقة الممتازة التي تجمعه بمانويل بيليغريني أثناء فترة عمل الثنائي معاً في السيتيزنز.

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وينتهي عقد دجيكو مع روما صيف عام 2020، ويسعى المهاجم للرحيل من خلال دفع النادي الإنجليزي الذي سيتعاقد معه 20 مليون يورو.

يذكر أن دجيكو سجل هذا الموسم 7 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 23 مباراة شارك فيها بالدوري الإيطالي.