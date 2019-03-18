هل تسبب تراجع مستوى صلاح باستبعاده من تنفيذ ركلات الجزاء في ليفربول؟

محمد صلاح

يتواصل صيام محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إفريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي عن الأهداف للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول.

وقدم الدولي المصري أداءً متواضعاً في مواجهة فولهام، ولم يسدد ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه كما اعتاد أن يفعل في مواجهات سابقة، وانبرى لها زميله المخضرم جيمس ميلنر وهز الشباك بنجاح لينقذ ليفربول من إهدار نقطتين.

ولدى سؤال يورغن كلوب مدرب الريدز عن سبب تسديد ميلنر لركلة الجزاء، رد المدير الفني الألماني: "سجل صلاح الكثير من الأهداف من ركلات الترجيح أيضاً.

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"عندما يكون ميلنر على أرض الملعب، أعتقد أن الأمر منطقي أن يتولى هو التسديد. إنه رائع بلا شك، لكن حتى ميلنر إنسان ويمكن ألا يتمكن من التسجيل. لكنه جيد جداً"، وفقا لتصريحات نقلها موقع ليفربول.

ورغم أن كلوب لم يذكر ذلك، أشارت مصادر إلى مخاوف من إهدار النجم المصري لركلة الجزاء بعد الفترة الطويلة التي لم يتمكن خلالها من هز الشباك، مما جعل ميلنر خياراً مضموناً بشكل أكبر.

وعبر المدرب الألماني عن سعادته باستعادة الصدارة المؤقتة قبل فترة التوقف الدولي، وقال : ""إنه أفضل موقف يمكنك أن تكون فيه."