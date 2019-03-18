ريال مدريد يستعد للصراع مع دورتموند على جوهرة ألمانيا

يوليان براندت

كشف تقرير إعلامي عن اهتمام ريال مدريد بتعزيز صفوفه بصفقة مميزة من الدوري الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت مجلة “كيكر” الألمانية أن بطل أوروبا يسعى لضم يوليان براندت نجم وسط باير ليفركوزن، صاحب الـ 22 عاماً، والذي يجيد اللعب كخط وسط مهاجم أو صانع ألعاب.

وأشار المصدر إلى أن ريال سينضم للصراع على براندت مع بوروسيا دورتموند وجاره أتلتيكو مدريد.

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وشارك براندت هذا الموسم في 35 مباراة مع باير ليفركوزن بمختلف المسابقات، حيث سجل 7 أهداف وصنع 13 أهدافاً أخرى.

وأفاد التقرير أن سعر براندت سيصل إلى 25 مليون يورو، وهو مبلغ سيكون في متناول الأندية المُتصارعة على ضمه، خاصة أتلتيكو مدريد الذي يسعى لتدعيم صفوفه بشكل أكبر الصيف المقبل.

وساهم براندت في 6 أهداف مع ليفركوزن، على مدار الشهر الماضي، أكثر من أي لاعب آخر، كما سجل ثنائية خلال فوز فريقه على ماينز، إلى جانب صناعة 4 أهداف في 4 مباريات، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر فبراير الماضي.