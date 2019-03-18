رونار يطمئن على حالة زياش

حكيم زياش

نقل موقع "أحداث إنفو" من مصدر مطلع أن هيرفي رونار مدرب منتخب المغرب، اتصل بحكيم زياش نجم أياكس أمستردام من أجل الاطمئنان على حالته الصحية في أعقاب تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أي زيد آلكمار ليغادر الملعب في الدقيقة 22، بعدما أحس بآلام حادة في الساق، وهي الآلام ذاتها الذي شعر بها عقب تعرضه لإصابة خفيفة الأسبوع الماضي.

وتضاربت الأنباء حول إمكانية غياب زياش عن معسكر الأسود، حيث أعلن مدرب أياكس إيريك تين هاغ أن اللاعب لن يلتحق بمنتخب بلاده وأنه سيبقى في أمستردام لتتبع حالته الصحية.

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وقال المدير الفني خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء أمام آلكمار: "ارتكبنا خطأ بالدفع بزياش وإشراكه منذ البداية، تحدثت معه قبل المباراة وأكد لي عدم جاهزيته مئة بالمئة، لكني استشرت الطاقم الطبي وأقحمته، أتمنى ألا تكون إصابته بليغة، سيبقى معنا لنتابع حالته بشكل يومي، وسيخضع للراحة ليكون جاهزاً لقادم المباريات".

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن النجم المغربي سيلتحق بمعسكر منتخب بلاده ببوزنيقة، من أجل الخضوع لفحوصات إضافية على يد طبيب الأسود الدكتور عبد الرزاق هيفتي قبل اتخاذ القرار النهائي.