برشلونة يراقب نصير مزراوي

كشف برنامج "فيتشاخيس" الإسباني الشهير أن برشلونة يدرس التحرك لضم الموهبة الشابة نصير مزراوي نجم أياكس أمستردام.

ويشغل الدولي المغربي البالغ من العمر 23 عاماً مركز الظهير الأيمن ويمتد عقده الحالي مع العملاق الهولندي حتى صيف عام 2022.

وسيصبح النجم الصاعد لاعباً حراً بحلول نهاية الموسم الجاري ما لم يوقع على عقدٍ جديدٍ مع أياكس.

ويسعى البارسا لاستغلال هذه الوضعية وإقناع مزراوي بالانضمام لصفوفه مجاناً.

ويتزامن هذا التوجه مع الوضعية المالية الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها النادي الكتالوني الضخم.

وشارك المغربي مع أياكس في 112 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات وزار الشباك 9 مرات، كما صنع 8 أهداف أخرى.