برشلونة يرغب في ضم ندومبيلي

قررت إدارة برشلونة التقدم بعرض رسمي لضم تانغي ندومبيلي، لاعب وسط توتنهام، مقابل انتقال الثنائي سامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو إلى النادي اللندني.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، السبت، أن البارسا يرغب في ضم النجم الفرنسي نهاية الموسم خاصة مع موافقة المدرب جوزيه مورينيو على رحيله.

ورغم أن النادي الكتالوني يفكر في عرض الثنائي أومتيتي وسيميدو، إلا أن سبيرز يريد فقط آرتور ميلو في المقابل، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة مورينيو.

يذكر أن برشلونة لا يمانع رحيل آرتور، لكن دون دفع أي أموال إضافية من أجل جلب ندومبيلي، بناء على مصادر مقربة من إدارة النادي.