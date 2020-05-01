برشلونة يريد 100 مليون يورو مقابل كوتينيو

أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يشترط الحصول على 100 مليون يورو نظير بيع نجمه فيليبي كوتينيو وإلا سيبقى مع الفريق الموسم القادم.

ويلعب صاحب الـ 27 عاماً هذا الموسم معاراً إلى بايرن ميونيخ، ومن المقرر أن يعود إلى البارسا بانتهاء الموسم بعد قرار بطل ألمانيا بعدم تفعيل بند أحقية الشراء.

وأوضحت أن برشلونة لا يفكر في تخفيض القيمة المالية المطلوبة لنجمه البرازيلي خاصة بعد قدومه من ليفربول مقابل 160 مليون يورو وعدم الاستفادة منه كما كان متوقعاً.

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى إنجلترا من جديد في ظل اهتمام تشيلسي وتوتنهام بخدماته، إلا أن برشلونة لم يتلق عروضاً رسمية حتى الآن.