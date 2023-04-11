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برشلونة يستعد لبيع الزلزولي في الصيف مقابل هذا المبلغ الضخم!

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 11:18
(Photo by Josep LAGO / AFP)
(Photo by Josep LAGO / AFP)

البوابة – يستعد نادي برشلونة بحسب التقارير لطلب مبلغ يصل إلى 35-40 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي خلال فترة الميركاتو الصيفي. 

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وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسبانية، البارسا ليس مستعدًا لبيع الزلزولي مقابل مبلغ قليل، حيث أن اللاعب يوجد اهتمام فيه من قبل عدة أندية في الدوري الإنجليزي. 

برشلونة يطلب 35 مليون يورو مقابل التخلي عن الزلزولي

لعب الزلزولي في البارسا لما يقارب العامين، وكان النجم المغربي في الموعد دائمًا خلال المباريات التي شارك فيها مع الفريق في موسم 21-22، كما أبهر الجميع بمستواه المميز في الآونة الأخيرة خلال فترة إعارته إلى أوساسونا في الدوري الإسباني 2023.

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وبعد تسجيل 5 أهداف، وصناعة هدفين في 26 مشاركة، الزلزولي تطور مستواه كثيرًا وجذب الأنظار خاصة من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وأبرزها وولفرهامبتون، تشيلسي، وتوتنهام. 


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