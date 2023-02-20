برشلونة يستهدف نجماً أرجنتينياً مخضرماً في الصيف

البوابة - تخطط إدارة برشلونة لإبرام المزيد من الصفقات بعد نهاية الموسم الجاري بهدف منح المدير الفني تشافي هيرنانديز خيارات إضافية في قادم المواعيد.

وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية خلال الساعات الماضية تقاريراً تشير لاهتمام البارسا وجاره أتلتيكو مدريد بخدمات النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا الذي يدافع عن ألوان يوفنتوس حالياً.

وما زال مصير اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مع النادي الإيطالي مجهولاً مع وصول الاتفاق الذي يربطه به إلى نهايته بحلول صيف العام الجاري.

دي ماريا مرشح للرحيل عن يوفنتوس و برشلونة يتربص

لطالما عبر نجم خط الوسط المهاجم عن رغبته في الرجوع إلى الأرجنتين وارتداء قميص فريق طفولته روساريو سنترال.

لكن الاهتمام الكتالوني قد يدفعه لتأجيل هذه العودة والاستمرار في أوروبا لفترة إضافية.

يذكر أن دي ماريا خاض تجربة سابقة ناجحة مع ريال مدريد في إسبانيا ما بين عامي 2010 و2014 فاز خلالها بثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي في 2014 إضافة للعديد من الألقاب الأخرى.