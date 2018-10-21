برشلونة يضع خطة لاستعادة ميسي مبكراً

إصابة ميسي تربك حسابات برشلونة

وضع برشلونة خطة لاستعادة ليونيل ميسي هداف الفريق التاريخي بأسرع وقت ممكن بعدما أكدت الفحوصات الطبية غيابه 3 أسابيع بداعي الإصابة، مما يعني أنه لن يخوض مباراتي البارسا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة وضع خطة لتسريع عودة النجم الأرجنتيني من الإصابة حتى يكون متواجداً في مباراة الإياب أمام إنتر ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن إصابة ميسي لا تستدعي تدخلاً جراحياً لأن الكسر جزئي وليس كلي، وسيتم وضع جبيرة لمدة 10 إلى 15 يوماً مع راحة من التدريبات.

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وأشارت إلى إن إدارة النادي تخطط للاعتماد على العلاج المكثف بتعريض الكسر لدرجات حرارة منخفضة تسرع من التئامه إلى جانب العلاج الطبيعي.

ووفقاً للصحيفة، قد يعود ميسي للتدريبات الفردية خلال أسبوعين وبعدها قد يشارك أمام إنتر في حال قرر إيرنيستو فالفيردي الاعتماد عليه في اللقاء.

ومن المتوقع أن يكون ميسي جاهزاً للمشاركة في مواجهة فريقه أمام ريال بيتيس ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني.