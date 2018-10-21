الكشف عن مدة ابتعاد عموري عن الملاعب

عمر عبد الرحمن (عموري)

كشفت تقارير اليوم الأحد عن التوقعات المبدئية لفترة غياب النجم عمر عبد الرحمن (عموري) عن الهلال.

وتعرض الدولي الإماراتي أمس السبت لإصابة في مباراة فريقه أمام الشباب ضمن المرحلة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية أن إصابة عموري عبارة عن تمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.

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وأشارت إلى أن الإصابة ليست قطعاً كلياً في الرباط الصليبي كما توقع الكثيرون.

وأكدت "الرياض" أن المدة التي قد يغيبها النجم الإماراتي عن الملاعب ستصل إلى 6 أسابيع فقط بعد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له.