برشلونة يعتزم إقامة تمثال لأسطورة النادي ليونيل ميسي

كشفت التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية عن موافقة جوان لابورتا مجلس إدارة نادي برشلونة على إقامة تمثال لأسطورة البارسا الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، أوضح لابورتا تفاصيل تمثال ميسي في الكامب نو وقال: "سنقوم ببناء تمثال ليو ميسي خارج ملعب سبوتيفاي كامب نو، القرار تم اتخاذه".

ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)

برشلونة يقرر بناء تمثال لأسطورته ليونيل ميسي

في ذات السياق، أكدت صحيفة سبورت التي نقلت الخبر أنها حذرت إدارة برشلونة أن البرغوث الأرجنتيني قد لا يقبل العودة إلى برشلونة في حال لم يكن متأكدًا أنه سيكون الرجل الأول في الفريق، حيث قد يرفض تمامًا أن يكون الرجل الثاني في الفريق خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد انضم إلى نادي باريس سان جيرمان في أغسطس 2021 في صفقة انتقال مجانية في عقد يستمر حتى 2023، وحتى الآن ميسي لم يحسم قراره بالعودة إلى برشلونة وأكد أن هذا القرار لن ينظر فيه إلّا بعد انتهاء كأس العالم 2022 في قطر.

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