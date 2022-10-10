جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل المتعلقة بأهم المواعيد الكروية اليوم والقنوات الناقلة.

تهدأ وتيرة المنافسات اليوم على الصعيد الأوروبي تمهيدًا لمواجهات قوية منتظرة يوم غد في دوري أبطال أوروبا، ولكن على الصعيد العربي تشتعل المنافسة اليوم بين أندية الدوري السعودي، ومن أبرز مواجهات اليوم هي بين حامل لقب الدوري السعودي نادي الهلال ونادي الشباب في ديربي الرياض.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعودي – الجولة السابعة

الرائد ضد الطائي – الموعد: 6:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الهلال ضد الشباب – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الوحدة ضد الباطن – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الدوري الإنجليزي – الجولة العاشرة

نوتينغهام فورست ضد أستون فيلا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة التاسعة

فيورنتينا ضد لاتسيو – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري الإسباني – الجولة الثامنة

إلتشي ضد ريال مايوركا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

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