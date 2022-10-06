برشلونة يعلن انضمام كيسي لقائمة المصابين

خسر برشلونة لاعباً آخر بعدما أعلن أن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي غادر بسبب الإصابة تدريبات الفريق أمس الأربعاء.

وكان لاعب الوسط الإيفواري الدولي، والذي حل كبديل في متأخر في المباراة التي خسرها البارسا 0-1 أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قد عانى من إصابة عضلية في فخذه الأيمن في التدريبات.

وذكر النادي الكتالوني في بيان له أن لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاماً سيخضع للفحوصات، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لعودة اللاعب مجدداً.

وكان كيسي قد خاض ثماني مباريات مع الفريق الكاتالوني منذ انضمامه إليه قادماً من أي سي ميلان في صفقة انتقال حر، وشارك في ست من تلك المباريات كبديل.

وتأتي إصابة كيسي في نفس اليوم الذي أعلن فيه برشلونة عن إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن بالتواء في الأربطة خلال مباراة إنتر.

وانضم الثنائي المصاب إلى كل من رونالد آراوخو وجولز كوندي وهيكتور بيليرين وفرينكي دي يونغ وممفيس ديباي، في قائمة الغائبين عن المباريات الصعبة خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف فريق المدرب تشافي كل من سيلتا فيغو وإنتر ميلان في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على الترتيب الأسبوع المقبل، قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الليغا يوم 16 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.