برشلونة يعلّق مصير رونالد كومان

كشف تقرير صحفي إسباني أمس الأربعاء، عن نتيجة الاجتماع الذي جمع بين جوان لابورتا رئيس برشلونة، و رونالد كومان المدير الفني، بشأن مصير الأخير.

وترددت أنباء عن نية البارسا إحداث تغيير في مقعد المدير الفني، بعد موسم متواضع حقق خلاله لقب كأس ملك إسبانيا فقط، فيما اكتفى بالمركز الثالث في الدوري المحلي.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الصادرة من كتالونيا أن كومان ما زال المدير الفني لبرشلونة حتى هذه اللحظة، لكن الشكوك قائمة حول استمراره حتى الأسبوع القادم على الأقل.

وأضافت أن الاجتماع لم يسفر عن أي قرار، وسيتم مواصلة الحديث خلال الفترة القادمة، إذ يحاول لابورتا كسب الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هوية مدرب برشلونة الموسم المقبل.

ويدرك رئيس البارسا أن اختيار المدير الفني الجديد سيكون واحداً من أهم قراراته وبالتالي لا يرغب في التسرع، حيث يستمع إلى نصائح ومقترحات من حوله، بالإضافة إلى آراء بعض اللاعبين.

بيب غوارديولا لخلافة رونالد كومان ؟

ذكرت «موندو ديبورتيفو»، بأن لابورتا يتمنى إعادة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، رغم علمه بأن الأمر يبدو مستحيلاً.

وأضافت الصحيفة أن من الصعب التفكير، في عودة "بيب" حالياً، إلا في حال فوز سيتي على تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غد السبت، وإقناعه بأنه بلغ ذروته مع بطل إنجلترا بتحقيق جميع البطولات الكبرى.

وفيما يتعلق ببقية الأسماء المقترحة، تبدو المدرسة الألمانية التي يحبها لابورتا غير متاحة حالياً، بعد اقتراب هانزي فليك من الإشراف على منتخب ألمانيا، وجوليان ناغلسمان بقيادة بايرن ميونيخ، وكذلك تأكيد يورغن كلوب أنه سيكمل عقده مع ليفربول، حتى صيف 2024.

أما بالنسبة لميكيل آرتيتا، فلا يقدم أداءً مقنعاً مع آرسنال، ولم يكتسب غارسيا بيمينتا، مدرب (برشلونة بي)، الخبرات الكافية بعد، بينما تربط تقارير بين روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وتوتنهام.

كما أن تشافي هيرنانديز مدرب السد الذي يتواجد حالياً في برشلونة، لم يعد خيارا ذا أولوية.