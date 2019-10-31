برشلونة يغلق باب انتقال فيدال إلى إنتر

كشفت تقارير أمس أن برشلونة أغلق الباب بشكل نهائي أمام إنتر فيما يتعلق برحيل النجم آرتورو فيدال.

جاء هذا وفقاً لشبكة "ESPN" التي أكدت أن البارسا اجتمع مع النيراتزوري في أكتوبر الماضي لمناقشة وضع إيفان راكيتيتش وفيدال.

وطلب برشلونة من إنتر وقتها منحه بعض الوقت للرد على طلباته، وعادوا لهم بالتأكيد على رفض رحيل التشيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد النادي الكتالوني لإنتر أن اللاعب غير متاح للرحيل حالياً بطلب من المدير الفني إيرنيستو فالفيردي، بينما ألمحوا لإمكانية رحيل راكيتيتش حال التوصل لاتفاق بشأنه في يناير.

وكان المدير الفني لفريق إنتر أنتونيو كونتي قد اجتمع مع إدارة فريقه قبل أيام وأكد لهم أن رغبته الأساسية هي ضم فيدال وأغلق الباب أمام صفقة راكيتيتش.

ويسعى برشلونة للتخلص من الكرواتي في أقرب وقت ممكن قبل أن ينتهي عقده الممتد حتى صيف 2021 وحتى يستفيد مادياً من قيمة بيعه وينتهي من صداع وسط الملعب الذي يعاني منه مؤخراً بوجود الكثير من النجوم.