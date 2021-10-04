برشلونة يفاوض تشافي هيرنانديز

كشف موقع "90min" أن إدارة نادي برشلونة تفاوض حالياً أسطورته السابقة تشافي هيرنانديز لتولي تدريب الفريق خلفاً لرونالد كومان.

ويشرف أسطورة خط وسط البارسا السابق على السد القطري حالياً، ولم يخف يوماً رغبته في تدريب البلاوغرانا مستقبلاً.

لكن الموقع أكدت أن المفاوضات ما زالت في مرحلة مبكرة، علماً بأن إدارة النادي الكتالوني تسعى لتعويض كومان سريعاً بمدرب جديد.

وعانى برشلونة من سلسلة نتائج سيئة للغاية هذا الموسم، فسقط أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا بنتيجة 0-3 في كلتا المباراتين في دوري أبطال أوروبا.

كما سقط أمام أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الجاري بهدفين دون رد ضمن الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إلى أن البارسا يرغب بإقالة كومان إلا أنه لا يريد دفع قيمة تعويضية له بحال فسخ عقده.

من هم المرشحون الآخرون للإشراف على برشلونة إلى جانب تشافي ؟

وارتبط منصب مدرب الفريق الكتالوني بعدة مرشحين آخرين أبرزهم أنتونيو كونتي وأندريا بيرلو وروبرتو مارتينيز وجوردي كرويف وإيريك تين هاغ وغيرهم.