برشلونة يقترب من إنهاء صفقة ماركوس ألونسو مع تشيلسي

يواصل نادي برشلونة الإسباني صفقاته المميزة خلال سوق الانتقالات الحالي، وعلى ما يبدو أن الصفقة القادمة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا هي صفقة الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو قادمًا من ناديه الحالي تشيلسي الإنجليزي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر" أن نادي برشلونة قد اقترب بالفعل من إغلاق صفقة انضمام المدافع ماركوس ألونسو، وحاليًا وصل النادي الكتالوني مع النادي اللندني إلى المراحل النهائية في اتفاقية انتقال اللاعب.

ماركوس ألونسو (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

ماركوس ألونسو إلى نادي برشلونة الإسباني

أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن برشلونة يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على عقد ماركوس ألونسو لإنهاء الصفقة قريبًا وضم اللاعب رسميًا لصفوف الفريق تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وبحسب ما تم تداوله فإن أجر اللاعب قد يكون أقل من 10 مليون يورو، ولقد تم الاتفاق على باقي الشروط في العقد من قبل اللاعب منذ 3 أشهر.

الجدير بالذكر أن ماركوس ألونسو صاحب الـ31 عامًا انضم إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2016، وينتهي عقده في 2023، حيث لعب في الدوري الإنجليزي 178 مباراة سجل خلالها 26 هدفًا، وصنع 21 هدفًا.

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