تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم تتصدر اهتمام عشاق الشياطين الحمر خاصة وأنها أولى مباريات النادي في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إيريك تين هاغ.

ومن المقرر أن يخوض اليوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي على ملعبه أولد ترافورد ضد نادي برايتون، ومن المتوقع أن يكون لدى تين هاغ بعض التغييرات التكتيكية التي من شأنها تعزيز الفريق، وذلك من خلال إشراك التعاقدات الجديدة لهذا الموسم مثل تيريل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، وكريستيان إريكسن.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم أمام برايتون

من المتوقع بحسب التقارير الصحفية المتداولة أن يعتمد المدرب الهولندي تين هاغ على خطة 1\3\2\4، حيث سيلعب في الدفاع ماجواير وليساندرو مارتينيز ودالوت ومالاسيا.

في خط الوسط سيعتمد تين هاغ على كل من مكتوميناي وفريد وإيلانجا وسانشو على الأطراف، وبرونو فيرنانديز في مساندة راشفورد هجوميًا.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برايتون : دي خيا – مالاسيا – مارتينيز – ماجواير – دالوت – مكتوميناي – فريد – إيلانجا – فيرنانديز – سانشو- راشفورد.

وبحسب آخر الأخبار خلال الأيام الماضية، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يكون على مقاعد البدلاء خلال أول مباراة لناديه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يم تأكيد مشاركته حتى الآن.

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