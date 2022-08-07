جدول مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 يحتضن العديد من المنافسات والأحداث المهمة على الصعيد الآسيوي والأوروبي، خاصة مع بدء الدوريات العالمية ومن أبرزهم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن أبرز مباريات اليوم نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بين السعودية ومصر، واللذان يلتقيان مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

أما على المستوى الأوروبي، تقام اليوم عدد من المباريات المهمة في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن أبرزها مباراة مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي الجديد إيريك تنين هاغ ونادي برايتون، حيث تشهد هذه المباراة بحسب التقارير غياب الدون كريستيانو رونالدو.

جدول مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

نهائي كأس العرب للشباب

السعودية ومصر – الساعة 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة:KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد و برايتون – الساعة 4 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 hd premium, Canal+ france, Sky sports Main Event UK.

ليستر سيتي وبرينتفورد – الساعة 4 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium, Diema Sport HD, Sky Sport 5 HD Germany.

مانشستر سيتي وويست هام يونايتد – الساعة 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium, Diema Sport 2 HD, Sky Sport Main Event UK.

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