برشلونة يقترب من ضم المدافع موريو

خايسون موريو

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن خايسون موريو مدافع فالنسيا بات على أعتاب الانتقال على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر إلى برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة المدريدية اليوم الخميس أن البارسا سيدفع مليوني يورو (2.29 مليون دولار) لضم الدولي الكولومبي على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو في يونيو المقبل.

ويعاني برشلونة من نقص في الخط الخلفي بعد إصابة سامويل أومتيتي وحاجته إلى علاج في الركبة، فيما سيغيب توماس فيرمايلين المبتلى بالإصابات، لمدة شهر واحد على الأقل بسبب إصابة في الساق.

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وانتقل موريو (26 عاماً) من كولومبيا إلى إيطاليا وعمره 18 عاماً للعب في صفوف أودينيزي، قبل أن ينتقل إلى غرناطة ثم إنتر في 2017.

والتحق موريو بفالنسيا على سبيل الإعارة في 2017 قبل أن ينضم بشكل نهائي في أغسطس مقابل حوالي 12 مليون يورو، لكنه خاض ثلاث مباريات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وشارك المدافع في 27 مباراة مع منتخب كولومبيا، لكنه لم ينضم لتشكيلة بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.