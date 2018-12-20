رونالدينيو يشارك في مؤتمر دبي الدولي

رونالدينيو

أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة النجم البرازيلي رونالدينيو في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث سيشكل ثنائياً مع مواطنه رونالدو في جلسة واحدة، ضمن المؤتمر الذي ينظمه المجلس سنوياً، ويقام يومي 2 و3 يناير المقبل في منتجع مدينة جميرا، تحت شعار "الاقتصاد وكرة القدم".

ويوجد الثنائي البرازيلي الأسطوري الذي قاد منتخب بلادهما للتتويج بلقب كأس العالم عام 2002، في جلسة النجوم ضمن المؤتمر، للحديث عن مشوارهما كلاعبين كبيرين، كما سيوجدان في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي يقام للعام العاشر على هامش المؤتمر، ويتم فيه تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية والشخصيات الرياضية.

ويتنافس رونالدو ورونالدينيو للفوز بجائزة "اللاعب القدوة" المقدمة من موقع "كووورة"، ويتنافسان فيها مع الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، لتكون هذه قائمة المرشحين الخمسة لهذه الفئة من الجائزة التي يتم إطلاقها للمرة الأولى.

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وتعد هذه الجائزة واحدة من فئتي جوائز سيتم تحديد هوية الفائز فيها من خلال تصويت الجماهير، مع تحديد الأول من يناير موعداً نهائياً لإغلاق باب التصويت واحتساب الفائزين.

ووفقاً للإحصاءات الحالية، يتصدر ميسي هداف برشلونة الترتيب بفارق بسيط عن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

وستكون الجائزة الثانية التي يحددها الجمهور هي جائزة أفضل لاعب في العام - الجماهير 433، التي يتم التقييم فيها بناء على أكثر 433 منشوراً نالت إعجاباً عبر "إنستغرام".

وتضم قائمة المرشحين الخمسة كلاً من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، ورونالدو مهاجم يوفنتوس، والإنجليزي واين روني مهاجم دي سي يونايتد الأميركي، والأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجيليس غالاكسي الأميركي، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر.